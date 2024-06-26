MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Pkk'ya 1991'de katılan terörist Ali Dinçer, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan Dinçer, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. "Orhan Bingöl" kod adlı Ali Dinçer, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı olmayıp, birçok eylemde bizzat yer de aldı. Dinçer, 1997'de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Demirtaş köyünü basarak, köylülerin mallarına el koydu. 13 Kasım 1997'de Bingöl Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bahçıvan'ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997'de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu'nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi. 20 Temmuz 1999'da Bingöl'de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl'de 28 Eylül 2003'te Uzman Çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004'te sivil Hıdır Şahin'in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi. Bingöl Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003'te 10 askerin, 7 Haziran 2004'te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı. Terörist Dinçer, 2007'de Dağlıca'daki komando taburuna düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı. 7 Ağustos 2015'te Çukurca'da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015'te Üzümlü Sınır Kapısı'nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015'te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015'te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ali Dinçer, MİT tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ali Dinçer, 1991-1992'de Bingöl kırsalındn örgütsel faaliyetlerine başladı. 1992-1999 yılları arasında Erzurum-Tunceli kırsalında sözde bölük sorumlusu oldu. Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, bu yıllar içerisinde Lübnan Bekaa Vadisi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan bizzat eğitim aldı. 2000'de Irak Kandil alanında Dolakoge bölgesinde sözde PKK Merkez Akademisi'nde eğitim aldı. Daha sonra Türkiye kırsalına dönerek 2001-2004 arasında sözde Erzurum eyaleti Yayladere sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2005-2009 yılları arasında Irak'taki Hakurk Lolan kampında sözde meşru savunma konseyine gönderildi. Akabinde Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Çukurca kırsalında sözde Zagros eyaleti yönetimine getirildi. 2007'de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirmesinin akabinde terör örgütü PKK üst yönetiminden "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. 2009'da düzenlenen PKK'nın 5. Konferansı'nda PKK/HPG Askeri Konseyi'ne kabul edildi. 2011-2012 yıllarında Irak'taki Gare Haki Karaer İdeoloji Akademisi'nde "komutanlaşma" eğitimi vermeye başladı. Ayrıca Kandil'de eğitim karargahı sorumlusu olarak da faaliyet yürüttü. 2013 yılı itibarıyla Gare'de sözde tabur sorumlusu oldu. Aynı yıl Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. 2014-2015 yıllarında sözde Zap eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten Dinçer, 2016-2018 yılları arasında sözde Gare saha sorumlusu oldu. Bu süre zarfında PKK'nın tüm askeri faaliyetlerinin kararının verildiği 12 teröristten oluşan PKK/HPG Komuta Konseyi'ne girdi. 2019 yılında sözde Apollo Akademiler sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Aynı yıl Suriye'ye geçiş yaparak PKK/ Ypg Savunma Sanayi Yürütmesi'ne girdi. 2021 yılında PKK/YPG'nin Kurumlar Komutanlığı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2022 yılından itibaren sözde Cezire bölge sorumlusu olan Dinçer, son olarak PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi olarak faaliyet yürütüyordu. Ali Dinçer, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alıyordu. - ANKARA