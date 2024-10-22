Üye Girişi
Haberler

Minnesota Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisi: 11 Gözaltı

Minnesota Üniversitesi'nde Filistin'e Destek Gösterisi: 11 Gözaltı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minnesota Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin destekçisi eylemde 11 protestocu gözaltına alındı. Öğrenciler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ateşkes talep etti.

ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 11 protestocu gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşı ABD'deki üniversite öğrencilerinin eylemleri devam ediyor. Minnesota Üniversitesi'nde yaklaşık 30 kişiden oluşan Filistin destekçisi bir grup öğrenci, üniversite kampüsündeki idari binada gösteri düzenledi. Binanın önünde "Para eğitim içindir, bombalar ve işgal için değil" yazılı büyük bir pankart açan göstericiler, "Ateşkes istiyoruz" sloganları attı.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada ise, binaya giren protestocuların sprey boyayla etrafı boyadığı, güvenlik kameralarını kapattığı, camları kırdığı kaydedildi. Açıklamada, uyarıya rağmen eylemin devam etmesi üzerine polisin müdahale ettiği ve 11 protestocunun gözaltına alındığı ifade edildi.

Polisin müdahalesinin ardından binanın boşaltıldığı ve eylemin sona erdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MİNNESOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

minnesota Filistin Politika Güvenlik 3-sayfa İsrail Hukuk Dünya Gazze

Bahçeli: Öcalan'ın tecriti kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan çıkışı: Gelsin TBMM'de konuşsun

 DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan çıkışına ilk yorum: Bu kadarını beklemiyorduk

DEM Parti de şaşkın: Bu kadarını beklemiyorduk

 Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Öcalan çıkışı Türkeş'in kızını küplere bindirdi
Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı? 23 nerenin plakası? 23 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı muhtemel 11'ler! Real Madrid ve Dortmund kadrosunda kimler var? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (22 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman? Real Madrid- Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında? PSG - PSV maçı ne zaman? PSG - PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE | 22 Ekim UEFA Şampiyonlar Ligi maçları izleme linki! Juventus, Milan, Arsenal maçları canlı izleme linki var mı? Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kamu Personeli Alım ilanı yayınlandı mı? Kamu personeli iş ilanları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.