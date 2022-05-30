Minibüsün çarptığı yaşlı yaya yaşama tutunamadı - Haberler

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Minibüsün çarptığı yaşlı yaya yaşama tutunamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Minibüsün çarptığı yaşlı yaya yaşama tutunamadı

Denizli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, şehir içi minibüsünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; karşıdan karşıya geçmeye çalışan Osman Ulutürk'e (81) şehir içi minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ulutürk metrelerce ileri fırladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğunluk oluşan yolda bir süre trafik durma noktasına gelirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulutürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsinin sonrası Tavas ilçesi Kayabaşı Mahallesindeki Mestanağa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Ulutürk Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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