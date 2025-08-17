Minibüsten Düşen Ebe Ayşe Ceylan Hayatını Kaybetti

Minibüsten Düşen Ebe Ayşe Ceylan Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Söke ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün kapısının açık olması nedeniyle düşen Ebe Ayşe Ceylan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası minibüs şoförü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yolculuk yaptığı minibüsün kapının açık olması nedeniyle araçtan düşen Ceylan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gün Bağarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi personellerinden Ebe Ayşe Ceylan (45) S.K. idaresindeki 09 M 2540 plakalı minibüs ile yolculuk yaptı. Ceylan minibüsten inmek için ayağa kalkığı sırada dengesinin kaybederek seyir halinde olan minibüsün kapısının açık olması nedeniyle araçtan düşerek ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceylan'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ceylan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceylan'ın ölüm haberi ailesi, çalışma arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan minibüs şoförü S.K.'nın da jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
