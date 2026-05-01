Minibüs önce otomobile sonra tabelaya çarptı: 1 ölü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde minibüsün önce otomobile ardından tabelaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Elmadağ-Samsun yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.C. idaresindeki 06 DPB 538 plakalı minibüs, bir otomobile arkadan çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak tabelaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü R.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

