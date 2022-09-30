Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ali Alagöz idaresindeki 34 REV 63 plakalı minibüs ile Mustafa Oral idaresindeki 33 d 3925 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26266 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Medine Doğan ile Hafize Almaz yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN