Minibüs Evin Bahçesine Girdi: Yara Alan Yok

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi minibüs evin bahçesine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Batıgazi Bulvarı üzerinde ilerleyen şehiriçi minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması ile bir evin bahçesine girdi. Kazada şans eseri yaralanma olmazken, bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. - AYDIN