Durakta bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösteren şahıs tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da durakta minibüs bekleyen 19 yaşındaki kıza cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 37 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Zafer Mahallesi Site Caddesi'nde 27 Mart günü Abdülkerim Okay, durakta bekleyen D.G. (19) isimli genç kıza cinsel organını gösterip kaçtı. D.G. polisi arayıp haber verdi, şikayetçi oldu.
TUTUKLANDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin Abdülkerim Okay (37) olduğunu belirledi. Okay, dün akşam evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Abdulkerim Okay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa