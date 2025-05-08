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Minguzzi Ailesinin Avukatı, Cinayetin Sebebini Açıkladı

Minguzzi Ailesinin Avukatı, Cinayetin Sebebini Açıkladı
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında avukat Rezan Epözdemir, cinayetin öncesinde parkta yaşanan bir hadise olduğunu belirtti. Duruşma öncesi yapılan açıklamada, faillerin cinayeti planlı bir şekilde işlediği ifade edildi.

Minguzzi ailesinin avukatı: "Cinayetin sebebi parkta yaşanan bir hadise"

İSTANBUL - Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları faille ilk defa karşılaşmadı" diyerek cinayetin sebebinin öncesinde parkta yaşanan bir hadise olduğunu söyledi.

Kadıköy'de bit pazarında 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çok sayıda vatandaş destek için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Adliye bahçesinde toplanan kalabalık, "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı.

Adliye önünde açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanmazsa faillerin alacağı maksimum cezanın 24 yıl hapis olacağını söyledi. "Bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları faille ilk defa karşılaşmadı" diyen Epözdemir, cinayetin sebebinin parkta yaşanan bir hadise olduğunu, faillerin Minguzzi'yi bulmak için ikili gruba ayrıldığını tespit ettiklerini söyledi. Avukat Epözdemir, "Olay, öncesinde bu canilerin Ahmet Minguzzi ve arkadaşlarını bir parkta tehdit etmesiyle başlıyor. Sonrasında pazar yerine iniliyor. Tamamen planlı, programlı, organize" diye konuştu.

"Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek"

Keşif taleplerinin reddedildiğini ve duruşmada 2 tanığın dinleneceğini kaydeden Epözdemir, "Biz olay yerine gittik, oradaki esnafla konuştuk. Dün itibariyle 2 fail 'kasten öldürmeye yardım etmeden' tutuklandılar. En büyük utanç da şu; bu failler cinayeti işledikten sonra metrobüs durağında Ahmet'i nasıl katlettiklerini anlatıyorlar birbirlerine. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir yaklaşım. Burada pişmanlık yok, umarım adalet tecelli eder. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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