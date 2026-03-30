MSB: "Türk hava sahasına giren balistik füze imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlendiği belirlenen bir balistik mühimmatın Türk hava sahasına girmesinin ardından Doğu Akdeniz'deki NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
