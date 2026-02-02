Haberler

Çalıştığı markete giderken bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem Arslan, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki kadın, bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Hamdi Mergen Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Cadde üzerinde hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Özlem Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA

