Milas'ta 5. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlköğretim Okulu'nda okuyan 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli, okulda fenalaşarak hastaneye kaldırıldıkdan sonra yaşamını yitirdi. Kronik kalp hastası olduğu bilinen Şenli'nin ölümü, ailesi ve eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencisi Öykü Şenli'den acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, kronik kalp hastası olduğu öğrenilen Şenli, teneffüs sırasında fenalaşarak lavaboya gitti. Bir süre sonra okul tuvaletinde yerde bulunan öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Öykü Şenli'nin vefatı başta ailesi olmak üzere öğretmenleri, arkadaşları ve eğitim camiasını yasa boğdu. - MUĞLA

- MUĞLA
