Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Dargeçit kara yolu Barıştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kazada 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

