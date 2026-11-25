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Mardin'in Midyat ilçesinde durdurulan tırın dorsesinde 80 düzensiz göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında Midyat'ta durdurulan bir tırda kontrol yapıldı. Kontrollerde tırın dorsesinde Afganistan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı