Michigan Eyaletinde Kiliseye Yapılan Saldırıda 4 Ölü

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 4'e yükselirken, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc kentindeki bir kiliseye gerçekleştirilen saldırıda bilanço ağırlaştı. Grand Blanc Polis Şefi William Renye, düzenlediği basın toplantısında ölü sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. 2 kişinin saldırganın silahından çıkan kurşunlarla, 2 kişinin ise saldırganın kilisede çıkardığı yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Renye, 8 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırının hedefi olan kilisenin kullanılamaz hale geldiğini ve enkazdaki arama çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Renye, "olası ek can kayıplarını tespit etmek için yorulmadan çalıştıklarını" ifade etti. Saldırıya ilk müdahaleyi yapan polis ekiplerinin yanı sıra o sırada kilisede bulunanlara da teşekkür eden Renye, "Onlar kilisede bulunan çocukları koruyor, güvenli bir yere taşıyorlardı" ifadelerini kullandı.

Olay yerinde şüpheli patlayıcı düzenekler bulundu

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) Detroit Bölge Ofisi Temsilcisi James Deir ise, saldırganın çevreye ateş açtıktan sonra yanıcı madde kullanarak kiliseyi ateşe verdiğini söyledi. Olay yerinde bazı şüpheli patlayıcı düzeneklerin de bulunduğunu belirten Deir, "Ancak bunların yangını başlatmak için kullanıldığını söyleyemeyiz" dedi.

FBI, saldırının "hedefli şiddet eylemi" olarak soruşturulduğunu açıkladı

FBI Detroit Saha Ofisi Sorumlu Özel Ajan Vekili Reuben Coleman olayı "hedefli şiddet eylemi" olarak soruşturduklarını belirterek, "Bu şiddet eylemlerine eyaletimizde veya ülkemizin herhangi bir bölgesinde yer yoktur. FBI, bu trajedinin ardındaki gerçekleri ve nedenleri ortaya çıkarmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.

Saldırganın Irak savaşı gazisi olduğu belirlendi

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın kimliği de netleşti. Saldırganın eski bir Irak savaşı gazisi olan 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olduğu belirtildi. Saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediği aktarıldı.

