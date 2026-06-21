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Metroda başörtülü kadına hakaret eden şahısla ilgili gözaltı kararı

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İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik 'imha edilsinler' sözleriyle tepki çeken Hatice Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik "İmha edilsinler" sözleriyle tepki çeken şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kimliği tespit edilen kadın hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan kadının isminin Hatice Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Hatice Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada "Toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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