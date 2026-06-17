Metrobüs durağında bıçaklı saldırı: 1 ölü

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağında yaşanan "yan bakma" tartışmasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İddiaya göre, 8 Haziran saat 17.00 sıralarında B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında metrobüs içinde 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede son bulurken, Ferdi Aras Beylikdüzü durağında metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Taraflardan biri Aras'ı bıçakladı. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli B.B. ve babası M.G., polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamanlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.B. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı