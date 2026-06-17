Haberler

Metrobüs durağında bıçaklı saldırı: 1 ölü

Metrobüs durağında bıçaklı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışmada bıçaklanan Ferdi Aras hayatını kaybetti. Saldırı anı kameraya yansırken, şüpheli baba-oğul gözaltına alındı.

İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs durağında yaşanan "yan bakma" tartışmasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İddiaya göre, 8 Haziran saat 17.00 sıralarında B.B. ve babası M.B. ile Ferdi Aras arasında metrobüs içinde 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede son bulurken, Ferdi Aras Beylikdüzü durağında metrobüsten indi. Aynı durakta metrobüsten inen baba ve oğlu ile Ferdi Aras ile yeniden tartışmaya başladı. Taraflardan biri Aras'ı bıçakladı. Saldırı anı saniye saniye kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli B.B. ve babası M.G., polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamanlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. B.B. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, baba M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış

Sözün bittiği yer! Cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmışlar

Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi ve transfer mesajı

Fenerbahçe'den resmi transfer açıklaması
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim

Tarihi zirveye geç kalan Trump'tan liderleri şaşkına çeviren tepki
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı

Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

Cenazede kahroldu! Türkan Şoray'ı hiç böyle görmediniz
'Defterden sildim' dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi

"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek
Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı

Duran bombasının pimini çektiler! Bu iş tamam