Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti - Haberler

Metrobüsler durmadı, vatandaş yola çıkıp isyan etti

İSTANBUL - Beylikdüzü Metrobüs Durağında arka arkaya geçen metrobüslerin durmayarak yola devam etmesi, durakta bekleyenleri isyan ettirdi. Bir vatandaş ise yola çıkıp önüne geçtiği metrobüsü durdururken, yaşanan o ilginç anlar kameraya yansıdı.

Beylikdüzü Metrobüs Durağında arka arkaya geçen 5 metrobüs, duraktaki yoğunluğa rağmen durmayarak yoluna devam etti. Metrobüslerin durmaması durakta bekleyenleri isyan etme dereceğine getirdi. Bu sırada durakta bekleyen bir vatandaş, güzergaha çıkarak dörtlü sinyallerini yakarak durmayıp devam edecek olan, başka bir metrobüsün önünde durdu. Metrobüs sürücü ise fren yaparak durakta beklemek zorunda kaldı. Metrobüslerin durmayıp devam etmesine tepki amaçlı yola çıkan vatandaş, bir süre metrobüs şoförüne sitemde bulundu. Metrobüsün kapılarını açmasının ardından ise, vatandaşlar araçlara binip yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar ise üstgeçitte bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.