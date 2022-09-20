Metrobüste ortalık karıştı! Birbirine giren şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı

İstanbul'da Metrobüs'te iki yolcu arasında koltuk verme tartışmasında kavga çıktı. Kavgayı yolcular büyük bir güçlükle ayırırken yaşanan gergin anlar anbean kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde Beylikdüzü - Avcılar istikametindeki bir metrobüsün içerisinde gerçekleşti. İddiaya göre boş olan koltuğa oturmaya çalışan iki şahıs, tartışmaya başladı.

OLAY ANI KAMERADA

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada taraflardan biri diğerinin saçını tutarak çekerken metrobüsteki diğer vatandaşlar, ikiliyi ayırmakta büyük bir zorluk yaşadı. Bir süre sonra şahıslardan biri kalkıp giderek tartışmaya son verirken yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.