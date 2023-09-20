Merzifon'da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

Merzifon'daki cinayetin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde işlediği cinayetin ardından aracı yakarak kaçtığı iddia edilen katil zanlısı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıbuğday köyü Gölet mevkisinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline Amasya İl Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Yılmaz Uyanık olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet M.'nin boğuştuğu Uyanık'ı öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi.

Ahmet M., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.