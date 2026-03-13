Mersin'deki ihale yolsuzluğu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Mersin merkezli düzenlenen operasyonlarda, 7 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturma, 2022-2024 yılları arasında yapılan kamu ihalelerini kapsıyor.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 20'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.

Mersin'de bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' iddiasıyla, aralarında farklı kamu kurumlarında görev yapan kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Devan eden soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alınırken, gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 20'si adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, şüphelilerle ilgili soruşturmanın, 2022 ila 2024 yılları arasında yapılan kamu ihalelerini kapsadığı öğrenilirken, bu dönemde yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
