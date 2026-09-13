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Mersin Limanı’nda 350 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda 350 kilogram kokain ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığı, Mersin Limanı’nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş halde 350 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş halde 350 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, söz konusu düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtilerek, "Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda bir gemide gizlenmiş halde 350 kg kokain ele geçirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Güney Amerika'dan yola çıkarak Mersin Limanı'na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin elde edilmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde, söz konusu kargo gemisinin Mersin Limanı'na ulaştığı tespit edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; gemide yapılan aramada zulalanmış halde 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kilogram kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahraman polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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