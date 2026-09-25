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Mersin Erdemli'de motosiklet otomobile yandan çarptı, 2 kişi yaralandı

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Mersin Erdemli'de motosiklet otomobile yandan çarptı, 2 kişi yaralandı
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Erdemli'de motosiklet, kavşakta dönüş yapan otomobile yandan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçe merkezindeki Türbe Caddesi üzerinde yol yapım çalışması süren Çevreyolu Türbe kavşağında meydana geldi. S.S. yönetimindeki 33 ALM 485 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan D.K. yönetimindeki 33 VB 265 plakalı otomobile yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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