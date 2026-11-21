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Mersin'in Erdemli ilçesinde, karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezası bulunan, 8 ayrı ilde işlediği çeşitli suçlardan toplam 18 dosyadan aranan şahıs yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, karşılıksız çek suçundan 71 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 468 bin 37 TL adli para cezası bulunan G.Y.'nin yakalanması için harekete geçildi. Şahsın ayrıca Mersin'de Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 1 dosya olmak üzere, 8 ayrı ilde resmi belgede sahtecilik, karşılıksız çek ve bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarından toplam 18 dosyadan arandığı belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı