Mersin'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişide yaralandı.

Kaza, gece Mut-Silifke ilçesi yolu Kurtsuyu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hatalı sollama sonucu biri minibüs 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazayı görenler yardıma koşarak 112 Acil Komuta Merkezi'ne de bilgi verdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı, vatandaşların otomobili elleriyle kaldırmasıyla çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan birinin sürücüsü olan Muhammed Çetin'in (34) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN