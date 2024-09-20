Mersin'de Yolda Tartışma Kanlı Bitti: 3 Kişi Öldürüldü

Mersin'de kan donduran olay: Aynı aileden 3 kişi yol tartışmasında öldürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında bir kişi, baba, oğul ve gelini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde yoldan geçme tartışmasında bir kişi, baba, oğul ve gelini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Çömelek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden T.K., patpat olarak tabir edilen tarım aracıyla geçerken, pekmez kaynatan komşuları Kemal Veli Akyaka ve çocuklarıyla tartıştı. Daha sonra eve giderek av tüfeğini alan T.K., olay yerine dönerek tartıştığı baba Kemal Veli, oğlu Durmuş ve gelini Ruhan Akyaka'ya peş peşe ateş etti. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli T.K.'nin ise bölgeye giden jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

Olay yerinde ekiplerin incelemesi sürüyor.