Mersin'de Yasadışı Kenevir Ekinine Operasyon: Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada yasadışı kenevir ekip uyuşturucu madde üreten şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bir şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken adresinde yapılan aramada 52 kök kenevir bitkisi ile 11 kilo 880 gram kubar esrara ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN