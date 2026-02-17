Haberler

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Güncelleme:
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Eş zamanlı baskınlarda çeşitli malzemelere el konuldu.

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli, Mezitli ve Silifke ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 5 sim kart bloğu, 1 tabanca, 2 adet 9 milimetre çapında mermi, 10 kaşe ve 10 banka kartına el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
