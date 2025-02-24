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Mersin'de Yangında 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Kılıç'a ait evde çıkan yangında, Kılıç hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde kırsal bir mahalledeki evde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kurbağa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Kılıç'a ait evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve iş makinesi yardımı ile yangın söndürüldü. İçeri giren ekipler Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MERSİN

Mersin'de Yangında 80 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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