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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Aramalarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere tek tek operasyon yapıldı. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, bonzai, uyuşturucu hap, 2 adet, ruhsatız tabanca, 4 adet şarjör, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 40 bin TL ele geçirildi.

Emniyet ve jandarmada işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi,1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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