Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir şüpheli uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını tespit eden ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, bir kilo 520 gram bonzai, 17 gram kubar esrar, 300 kök kenevir ve 279 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN