Mersin'de toprak kazan kadın el bombası buldu

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bir kadın tarafından ağaçlık alanda çiçek toprağı kazısı yapılırken el bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesinin kırsal alanında çiçeklerini ekmek için toprak kazan ve ismi açıklanmayan bir kadın tarafından patlamamış el bombası bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önleminin alınmasının ardından bomba imha uzmanlarınca el bombası, bulunduğu yerden alınarak imha edilmek üzere güvenli bölgeye götürüldü.

Ekipler, el bombasının bulunduğu alanda geniş çaplı arama yaptı.