Haberler

Mersin'de tehlikeli yükleme yapan kamyon sürücüsüne ceza yağdı

Mersin'de tehlikeli yükleme yapan kamyon sürücüsüne ceza yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de, tehlikeli yükleme yaparak trafiği riske atan kamyon sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle tespit edilip 3 bin 65 TL para cezası aldı. Sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve adli işlem başlatıldı.

Mersin'de tehlikeli yükleme yaparak trafiği riske atan kamyon sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilerek hakkında cezai işlem uygulandı.

Merkez Toroslar ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bir kamyonun tehlikeli yükleme yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu araç ve sürücüsü tespit edildi. Sürücüye, 3 bin 65 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 'trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti

Komşuda tarihin en büyük protestosu: Hükümet istifa etti
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Savcıyı öldüren sanık ilk kez hakim karşısında: 'Allahu ekber' deyip boğazından kesti

Savcı katili ilk kez hakim karşısında: "Allahu ekber" deyip...
Tabelayı indirdi, serveti götürdü! Akılalmaz hırsızlık

Tabelayı indirdi, serveti götürdü
İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla aydınlatıldı

İlçeyi ayağa kaldıran cinayet 19 yıl sonra gelen itirafla çözüldü
Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Uğurcan'dan çok kötü haber
Transferde büyük bomba! Vedat Muriqi Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım

Süper Lig devine haber yolladı: Ben hazırım
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı

Evlilik yıl dönümünde kocasına hediyesi büyük tartışma yarattı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Kameraya imza atan Messi'nin zor anları

Messi'nin zor anları
title