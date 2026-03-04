Haberler

Sobadan çıkan yangın evi kül etti

Sobadan çıkan yangın evi kül etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erdemli ilçesinde bir evde çıkan yangın, sobadan sıçrayan kıvılcım sonucu meydana geldi. Yangın kontrol altına alınsa da evde büyük maddi hasar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde sobadan çıkan yangında müstakil ev küle döndü.

Alınan bilgiye göre yangın, Tömük Mahallesi'nde Muharrem Davarcı'ya ait evde çıktı. İddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım sebebiyle odada yangın çıktı. Yangın diğer odalara da sıçradı. Evde tek başına olduğu belirtilen Davarcı, alevleri fark edince dışarıya çıkarak yardım istedi. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonrası müstakil evde büyük maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı

Dönen para akılalmaz! Hamaney'in ölümüne oynanan bahisler ortaya çıktı
Almanya, İran'a karşı savaşa katılamayacak

Almanya savaşa katılacak mı? Kararlarını verdiler
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

"Tarihte ilk kez kullanıldı" notuyla paylaştılar
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe sinirini Gaziantep'ten çıkardı
Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehditlerine karşı rest çeken İspanya'ya teşekkür

Pezeşkiyan'dan Avrupa ülkesine teşekkür
Küba karanlığa gömüldü, milyonlarca kişi karanlıkta kaldı

Irak'ın ardından ABD'nin komşusu da karanlığa gömüldü!