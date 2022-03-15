Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında - Haberler

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Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de eski Ülkü Ocakları İl Başkanı, cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kavgaya karışanlar kaçarken, kavgada yaralanan şahıs, tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ülkü Ocakları, Mersin, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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