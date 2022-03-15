Mersin'de silahlı kavga! 1 kişi öldü, eski Ülkü Ocakları il başkanı gözaltında

Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.