Mersin'de 200 bin boş makaron ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı ve 200 bin boş makaron ele geçirdi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
