Mersin'de Rus turist kayalıklardan düşerek kurtarıldı
Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düşen Rus turist, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayalıklardan düşerek sahil kenarında mahsur kalan Rus uyruklu şahıs, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kausar Davletkılov, Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi sahilinde kayalıklardan dengesini kaybederek deniz kenarındaki kumsala düştü. Yanındaki arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri, AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildİ. Davletkılov, mahsur kaldığı yerden ekiplerin ortak çalışmasıyla çıkardı.
Yaralanan Davletkılov, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN