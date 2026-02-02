Haberler

Standart dışı kullanılan araç trafikten men edildi

Mersin'in Aydıncık ilçesinde plakasız ve standart dışı teknik değişiklik yapılmış bir otomobil trafikten men edilirken, sürücüsüne 32 bin 591 TL para cezası uygulandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde standart dışı teknik değişiklik yapılan plakasız otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 32 bin 591 TL idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesinde yapılan denetimler sırasında bir aracın mevzuata aykırı egzoz sistemi kullandığı, standart dışı süspansiyon sistemi yaptırıldığı ve tescilli olmasına rağmen plakasız şekilde trafikte seyir halinde olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda aracın sürücüsü H.G. yakalandı. Sürücü hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmak, standart dışı süspansiyon sistemi bulunan aracı kullanmak ve tescilli aracı plakasız kullanmak suçlarından toplam 32 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca mevzuata aykırı olduğu tespit edilen araç trafikten men edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
