Mersin'de Otomobilin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN