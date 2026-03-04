Tarsus'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fevziçakmak Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.U. idaresindeki 33 AKL 851 plakalı otomobil ile E.T.'in kullandığı 33 BBU 420 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.T. ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı