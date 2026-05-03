Mersin'de otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Silifke ilçesine bağlı Yeniçıktı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarılı yönetimindeki 33 ADE 177 plakalı otomobil, Silifke istikametinden Kırobası yönüne seyir halindeyken karşı şeritten gelen İmam A. idaresindeki 63 LU 643 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Sarılı olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
