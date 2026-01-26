Haberler

Bakan Yerlikaya: "Organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonda 38 şüpheliyi yakaladık"

Bakan Yerlikaya: 'Organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonda 38 şüpheliyi yakaladık' Haber Videosunu İzle
Bakan Yerlikaya: 'Organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonda 38 şüpheliyi yakaladık'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüphelinin yakalandığını, elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını ve suçtan elde edilen mülkler hakkında bilgiler verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne operasyon düzenlendiğini ve düzenlenen operasyon sonucunda örgüt elebaşıyla birlikte 38 şüphelinin yakalandığını, örgüt elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesinin tutuklandığını duyurdu. Ayrıca suçtan elde edilen 23 araca ve 10 milyar 761 milyon lira hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına da el konulduğunu belirten Yerlikaya, organize suç yapılanmalarıyla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Mersin'de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi tutuklandı. 19'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Bakanlıktan herkesi ilgilendiren karar: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek

Herkesi ilgilendiren adım: Bunu yapmayana yapı ruhsatı verilmeyecek
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Bir Davos klasiği! Rezillik diz boyu, talep rekor seviyelere ulaştı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi