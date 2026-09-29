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Mersin'de operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1 ton 540 litre etil alkol ele geçirildi

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Mersin'de operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 1 ton 540 litre etil alkol ele geçirildi
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Mersin'de narkotik ekiplerinin çalışmasında torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 2'si adreslerinde, 2'si araçlarda gözaltına alındı; 1 ton 540 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de narkotik ekiplerinin yaptığı çalışmada torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının da aralarında olduğu 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2'si adreslerinde, diğer 2'si ise farklı araçlarda yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 kilo 150 gram esrar,78,77 gram bonzai,706 gram metamfetamin, 1 ton 540 litre etil alkol, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen bir miktara para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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