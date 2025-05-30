Mersin'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Mut-Karaman Karayolu Yapıntı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.T. (35) idaresindeki 42 AEF 285 plakalı otomobil ile Fikri Melleç (56) kullandığı 33 UL 934 plakalı motosiklet çarpıştı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada motosiklet sürücüsü Melleç olay yerinde hayatını kaybettini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasına Melleç'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN