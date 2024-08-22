Mersin'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde refüje motosikletle çarpıp savrulan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Özdemir idaresindeki 33 ARB 699 plakalı motosiklet refüje çarptı. Sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN