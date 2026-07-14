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Mersin'de makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza

Mersin'de makas atan ehliyetsiz sürücüye 170 bin lira ceza
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Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 170 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 170 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve 3. Çevre Yolu üzerinde bir otomobilin makas atarak ilerlediği görüntüler ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda araç sürücüsünün R.Ö. olduğu tespit edildi. Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-g maddesi kapsamında 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek' ile 36/3-a maddesi kapsamında 'sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araç kullanmak ve kullandırmak' suçlarından toplam 170 bin lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, söz konusu araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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