Mersin'de kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan şüpheliler yakalandı

Mersin'in 2 ilçesinde meydana gelen kurşunlama ve yaralama olaylarına karışan 4 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentteki adli olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Merkez Akdeniz Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayı şüphelilerinin plakası tespit edilen araçla Adana'ya kaçtıkları belirlendi. Adana'da yapılan operasyonla şüpheliler F.C., R.C ve İ.K., olayda kullandıkları araç ve 1 tabanca ile yakalandı. Şüphelilerden R.C. tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen kurşunlama olayı ile ilgili yaptığı çalışmada da şüpheli İ.D., polisin kovalamacasıyla olayda kullandığı araç ve tabancayla yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN