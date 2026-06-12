Haberler

Araç kamerası kaydetti, trafik ihlalleri cezasız kalmadı

Araç kamerası kaydetti, trafik ihlalleri cezasız kalmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de araç kamerasıyla tespit edilen kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirme yapan iki sürücüye toplam 20 bin TL para cezası kesildi, ehliyetlerine el konuldu.

Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri, 20 bin TL ceza uyguladı, ehliyetlerine de el koydu.

Mersin'de araç kamerasındaki trafik ihlali görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, görüntülerden Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan iki araç sürücüsünü tespit etti. Minibüs sürücüsü Y.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-B maddesi kapsamında kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Otomobil sürücüsü S.S.'ye ise aynı kanunun 47/1-B ve 46/2-C maddeleri kapsamında kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirme suçlarından toplam 15 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca her iki sürücünün de Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesi gereğince sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, sürüş güvenliğini ve vatandaşların can ile mal güvenliğini tehlikeye atan trafik kuralı ihlallerine yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler

Zorlu maçta ilk gol geldi! Neler oluyor neler
4 bin 967 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Beklenen açıklama geldi! 5 bine yakın hakim ve savcıya yeni görev
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Avustralyalı çete liderinin firar yolculuğu özel jetin tuvaletinde son buldu

Dünyanın aradığı kartel lideri kaçarken öyle bir yerde yakalandı ki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül

ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakeme dev ödül
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi

Osimhen'e çılgın teklif! 1 saniye bile düşünmeden cevap verildi

Ukrayna'dan 'Rus güvenlik servisleri askerlerimizi flört uygulamalarıyla hedef alıyor' iddiası

Rusya ile savaşan ülkenin askerlerine "cinsel ilişki tuzağı'