Araç kamerası kaydetti, trafik ihlalleri cezasız kalmadı

Mersin'de kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştiren iki sürücüyü araç kamerasından tespit eden polis ekipleri, 20 bin TL ceza uyguladı, ehliyetlerine de el koydu.

Mersin'de araç kamerasındaki trafik ihlali görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, görüntülerden Mezitli ilçesi GMK Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak ve tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye atan iki araç sürücüsünü tespit etti. Minibüs sürücüsü Y.Y.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 47/1-B maddesi kapsamında kırmızı ışık ihlalinden 5 bin TL trafik idari para cezası kesildi. Otomobil sürücüsü S.S.'ye ise aynı kanunun 47/1-B ve 46/2-C maddeleri kapsamında kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli şerit değiştirme suçlarından toplam 15 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca her iki sürücünün de Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. maddesi gereğince sağlık şartlarının değerlendirilmesi amacıyla hastaneye sevk edilmek üzere sürücü belgelerine el konuldu.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, sürüş güvenliğini ve vatandaşların can ile mal güvenliğini tehlikeye atan trafik kuralı ihlallerine yönelik denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı