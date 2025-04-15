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Mersin'de Kamyonetin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme, bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mersin'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde Mersin Antalya D-400 Karayolunun Antalya istikametinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 33 BJT43 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki İbrahim Çekme'ye çarptı. Çevredeki esnafların haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ - 3.Sayfa
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