Gerçeklik algısını bozan kavga! Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı?

Gerçeklik algısını bozan kavga! Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı?
Mersin'de bir kafede çıkan ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anına ilişkin görüntüler, sosyal medyada "Gerçek mi, yapay zekâ mı?" tartışmasını alevlendirerek kısa sürede gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu.

  • Mersin'in Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde bir kafede iki grup genç arasında kavga çıktı.
  • Kavga sırasında bir genç diğerini boğazından kavrayarak yumrukladı ve diğer gençler tekme ve yumruklarla saldırdı.
  • Sosyal medyada kavganın gerçek mi yapay zeka ürünü mü olduğu tartışıldı.

Mersin'de bir kafede yaşanan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, "Gerçek mi, yapay zeka mı?" tartışmalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre kavga, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede akşam saatlerinde çıktı. Kafede oturan iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta savaş alanını andırdı. Görüntülerde bir gencin, diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavradığı ve art arda yumruk attığı; diğer gençlerin ise mekan içinde tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.

MÜŞTERİLER PANİKLE KAÇTI

Kavga sırasında bazı sandalyelerin devrildiği, müşterilerin masalarını bırakarak hızla dışarı kaçtığı anlar dikkat çekti. Kafe çalışanlarının tarafları ayırmak için çabaladığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Mersin'de Kafede Gençler Arasında Kavga

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan, yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında "Gerçek mi, yapay zekâ mı?" tartışması alevlendi. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini iddia ederken, çoğu kişi sahnenin gerçek olduğunda ısrar etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
