Gerçeklik algısını bozan kavga! Yapay zeka mı, yoksa sahiden yaşandı mı?

Mersin'de bir kafede yaşanan ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, "Gerçek mi, yapay zeka mı?" tartışmalarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Edinilen bilgiye göre kavga, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir kafede akşam saatlerinde çıktı. Kafede oturan iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler adeta savaş alanını andırdı. Görüntülerde bir gencin, diğerini kapı girişine doğru sıkıştırarak boğazından kavradığı ve art arda yumruk attığı; diğer gençlerin ise mekan içinde tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı görüldü.

MÜŞTERİLER PANİKLE KAÇTI

Kavga sırasında bazı sandalyelerin devrildiği, müşterilerin masalarını bırakarak hızla dışarı kaçtığı anlar dikkat çekti. Kafe çalışanlarının tarafları ayırmak için çabaladığı anlar da görüntülerde yer aldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan, yaşananların sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar arasında "Gerçek mi, yapay zekâ mı?" tartışması alevlendi. Bazı kullanıcılar görüntülerin yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini iddia ederken, çoğu kişi sahnenin gerçek olduğunda ısrar etti.